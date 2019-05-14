«أوبر» تعدّل طريقة محاسبة الركاب

مصراوي
أرسلت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي رسالة إلكترونية، لعملائها، أمس الأحد، بخصوص تعديل طريقة محاسبة الركاب، بتحديد قيمة الأجرة في بداية الرحلة.
وقالت أوبر في الرسالة إنها "ستحدد قيمة الأجرة بالضبط، بناء على الوجهة التي تم إدراجها، بدلا من نطاق الأجرة بحد أدنى والحد الأقصى المقدر قبل الرحلة".
وأضافت الشركة أن "التسعير المسبق يجعل الركوب أكثر بساطة ولا توجد رياضيات معقدة ولا مفاجآت".
وقال مصدر في الشركة لمصراوي، إن "قيمة الأجرة ستظهر للراكب على وجه التحديد بعد إدخال موقع التحرك ومكان الوصول، بعد أن كانت تظهر تكلفة...
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