النفط يتخلى عن مكاسبه ويتراجع مع وول ستريت بفعل الحرب التجارية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمضخة نفط

هبطت العقود الآجلة للنفط يوم الاثنين مع تراجع الأسهم الأمريكية، حيث تسبب المنحى السلبي الذي أخذته المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في إثارة قلق المستثمرين، الذين دفعوا النفط للصعود في أوائل التعاملات بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات بعد تقارير عن هجمات تخريبية على ناقلات في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يوليو تموز 39 سنتا، لتبلغ عند التسوية 70.23 دولار للبرميل، بعدما صعدت في وقت سابق لأعلى مستوياتها في الجلسة عند 72.58 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، لتبلغ عند التسوية 61.04 دولار للبرميل، بعدما صعدت في وقت سابق إلى 63.33 دولار.

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وتعرض النفط لضغوط جراء هبوط الأسهم وغيرها من الأصول العالية المخاطر، مع اتجاه المستثمرين صوب الملاذات الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية بعد تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتحدت الصين تحذيرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفرضت رسوما أعلى على مجموعة من السلع الأمريكية من بينها الخضراوات المجمدة والغاز الطبيعي المسال. وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع بعدما زادت واشنطن الأسبوع الماضي الرسوم المفروضة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.