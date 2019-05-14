18.9 % نموا بصادرات مصر غير البترولية إلى إندونيسيا فى 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات حصل الخليج 365 عليه عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى إندونيسيا بنسبة 18.9% لتسجل ما قيمته 139.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 116.4 مليون دولار عام 2017.
وأوضح التقرير، أن واردات مصر من إندونيسيا تراجعت بنسبة 17.5 % لتسجل ما قيمته 1.03 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل 1.25 مليار دولار عام 2017.
ومن بين الصادرات المصرية للسوق الإندونيسيى – تشمل الصادرات البترولية وغير البترولية – بولى اثيلين، كراويا، كزبرة، نفايا وفضلات مطاط، إطارات مطاط للحافلات والشاحنات، بنطلونات للسيدات، يانسون، سلفات ماغنسيوم طبيعى، زيت زيتون، كتب مطبوعة، معجون فاكهة.
وأشار التقرير، إلى تراجع إجمالى حركة التبادل التجارى بين مصر وإنديونيسا عام 2018 بنسبة 22.1 % لتبلغ 1.2 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار عام 2017.
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