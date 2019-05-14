شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط محاولة لاختراق مقاومة المثلث المشار له في تقريرنا الأخير لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي ليهاجم مستويات الدعم المحورية 61.30 ثم 60.86 ويستقر عند المستوى الأخير الآن، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر للحصول على إغلاق يومي دون هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا التصحيحي التالي الذي يتواجد عند 57.33، مع التذكير بأهمية الثبات دون 62.20 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للنفط 13-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.