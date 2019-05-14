فورد يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 13-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول السهم اختراق مستوى المقاومة المحوري 10.33 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 12.14 إلى 7.41) ، ولذلك ينخفض على المستويات اللحظية لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي من جديد واختراق هذا المستوى ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة السعر .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 10.33 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 11.02 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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