شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يتلون بالأحمر – تحليل – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم منذ بداية تداولاته اليومية ، وذلك بعد كسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع تأثره بالضغط السلبي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة على المستويات اللحظية ، ليستهدف مستوى الدعم 165.25 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط