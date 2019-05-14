الاقتصاد

جي بي مورجان يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 13-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً منذ بداية تداولاته اليومية على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

 

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 106.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة 111.50 من جديد .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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