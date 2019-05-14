شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح السهم تداولات هذا الأسبوع بانخفاض متخطياً به دع متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد أدى أيضاً إلى كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليعلن السهم بذلك بدء رحلة انخفاض جديدة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 36.76 ، ليستهدف مستوى الدعم 35.42 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط