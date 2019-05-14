- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح السهم تداولات هذا الأسبوع بانخفاض متخطياً به دع متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد أدى أيضاً إلى كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليعلن السهم بذلك بدء رحلة انخفاض جديدة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 36.76 ، ليستهدف مستوى الدعم 35.42 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر إي باي يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 13-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.