شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الداش كوين بملامسة مستوى 130.22 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 147.34، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 116.40 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 135.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد