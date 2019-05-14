شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر اللايتكوين على ثباته فوق مستوى 84.32، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار استئناف الميل الصاعد واختراق مستوى 89.87 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 98.84 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 95.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد