بلومبيرج: الاقتصاد التركي في مقدمة الدول الأكثر بؤسا

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أكد تقرير اقتصادي دقيق لبلومبيرج،اليوم، أن تركيا تتصدر مع فنزويلا و الأرجنتين الدول الأكثر بؤسا في مؤشرات الإقتصاد العالمي.

وقال التقرير:” إن التضخم قد ترك فنزويلا مثقلة بلقب أكثر اقتصادات العالم بؤسًا،وا نضمت إلى فنزويلا في الحشد الأكثر بؤسا كل من تركيا و الأرجنتين وجنوب إفريقيا واليونان وأوكرانيا و احتفظ كل منها بنفس المرتبة التي كان عليها العام الماضي ، مما يظهر ضغوطًا اقتصادية شديدة وتقدمًا ضئيلًا في ترويض نمو الأسعار وإعادة الناس إلى العمل.

وأوضح التقريرتصدر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية المحاصرة تصنيف مؤشر البؤس في بلومبرج ، والذي يلخص توقعات التضخم والبطالة في 62 اقتصادًا ، للعام الخامس على التوالي.فيما تضمن المؤشر البلدان التي تمتلك بلومبرج عنها توقعات اقتصادية كافية.

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وأفاد التقرير أن الدول ذات أسوأ مؤشر للبؤس لا تزال متطابقة في عام 2019

وبين التقرير أن فنزويلا وحفنة من الآخرين في المعسكر “الأكثر بؤسًا” يخوضون معركة وحيدة في محاربة التضخم المرتفع إلى جانب معدلات البطالة العالية.

فيما حصلت تايلند مرة أخرى على لقب الاقتصاد “الأقل بؤسًا” ، على الرغم من أن الطريقة الفريدة للحكومة في حساب البطالة تجعلها أقل جدارة بالملاحظة من التحسن الذي حققته سويسرا في المرتبة الثانية ، وتمكنت سنغافورة من البقاء في المرتبة الثالثة. و وانتقلت الولايات المتحدة ستة مواقع نحو المرتبة الثالثة عشرة على الأقل بؤسًا ، وحسنت المملكة المتحدة أربع نقاط إلى المرتبة السادسة عشرة.

فيما احتلت سنغافورة ، المرتبة الثالثة في قائمة الأقل بؤسا على الرغم من التراجع في نقطة واحدة.