شكرا لقرائتكم المؤشر يواصل نزف النقاط متراجعاً دون مستوى 8400 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 19:00

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) في تعاملات اليوم (الاثنين) نزف النقاط مسجلا الخسارة الثامنة على التوالي ليهبط دون مستوى 8400 نقطة، صاحب ذلك ارتفاعا في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة.



وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم هابطا إلى مستوى 8366.64 نقطة في مقابل 8674.66 نقطة في اليو السابق ، بخسارة قدرها 308.02 نقطة نسبتها 3.55 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 540 نقاط تعادل 7 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

وعلى رغم تراجع أسعار بعض الأسهم، الا أن السوق سجلت ارتفاعا في معدلات الاداء، إذ ارتفعت الكمية المتداولة 65 في المئة الى 184 مليون سهم في مقابل 112 مليونا اليوم السابق، بينما ارتفعت السيولة المتداولة 95 في المئة إلى 5.3 بليون ريال، في مقابل 2.7 بليون ريال، وصعد عدد الصفقات المنفذة 33 في المئة إلى 122 الف صفقة في مقابل 92 ألف صفقة، صعد معها متوسط الصفقة الى 1509 أسهم بنسبة 24 في المئة.

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وشهدت جلسة اليوم تداول أسهم 185 شركة جرى تداول أسهمها أمس، تراجع أسهم 174 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركة، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 2.1.961 تريليون ريال ( 523 بليون دولار) بخسارة قدرها 77 بليون ريال (20.4 بليون دولار) نسبتها 3.76 في المئة.

وخالف قطاع المرافق العامة اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشره 0.21 في المئة الى 3536 نقطة، وفي المقابل طاول الهبوط بقية مؤشرات القطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات بخسارة 5.58 في المئة الى 6054 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الهابط 5.02 في المئة الى 4069 نقطة، ثم مؤشر قطاع النقل المتراجع 4.20 في المئة الى 3455 نقطة، تلاه مؤشر المصارف الهابط 3.80 في المئة.

وسجل مؤشر المواد الاساسية خسارة نسبتها 3.65 في المئة الى 5371 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الاستهلاكية بخسارة نسبتها 3.40 في المئة، ثم مؤشر السلع طويلة الاجل الهابط بنسبة 3.37 في المئة.