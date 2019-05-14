مؤشرات قطاعات بورصة قطر "حمراء"

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محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 18:37

فشل المؤشر العام للبورصة في المحافظة على موقعه فوق 9900 نقطة، جاء ذلك خلال تعاملات اليوم (الاثنين) التي شهدت تسجيل المؤشر الخسارة السابعة على التوالي، فاقداً 1.89 في المئة من قيمته، تعادل 188 نقطة، هبوطا الى 9740 نقطة في مقابل 9928 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 5.43 في المئة.



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وأنهت 82 في المئة من الأسهم القطرية تعاملات اليوم على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 37 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات أخرى، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 542 بليون ريال بخسارة 11 بليون نستبها 2 في المئة.

وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الاداء، إذ صعدت قيمة الاسهم المتداولة 176 في المئة الى 329 مليون ريال في مقابل 119 مليونا ، وارتفعت الكمية المتداولة 109 في المئة الى 16 مليون سهم، في مقابل 7.5 مليون، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 125 في المئة الى 8354 صفقة في مقابل 3710 صفقات.

وبتأثير تراجع أسعار معظم الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات بورصة، تصدرها مؤشر العقارات بخسارة 4.84 في المئة الى 1652 نقطة، تلاه مؤشر النقل الهابط 3.61 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر التأمين 2.66 في المئة الى 3035 نقطة.

وسجل مؤشر الاتصالات رابع أكبر خسارة نسبتها 2.6 في المئة الى 875 نقطة، تلاه مؤشر المصارف الهابط 2.56 في المئة، تبعه مؤشر جميع الأسهم الخاسر 2.33 في المئة، ثم مؤشر العائد الاجمالي بخسارة 1.89 في المئة، فيما سجل مؤشر الخدمات اقل خسارة 0.30 في المئة.