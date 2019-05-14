شكرا لقرائتكم 72 مليون دينار خسرتها أسهم البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 18:43

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الاثنين) مسجلا الخسارة الرابعة عل التوالي بنسبة 0.81 في المئة تعادل 11.56 نقطة، هبوطا الى 1416.15 نقطة في مقابل 1427.71 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 5.90 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 2.51 في المئة ما يعادل 11 نقطة الى 758.79 مقابل 778.30 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 7.81 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.2 مليون سهم في مقابل 2.1 مليونا اليوم السابق بنسبة 2.3 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 411 ألف دينار في مقابل 438 ألف اليوم السابق بنسبة 6 في المئة، نفذت من خلال 70 صفقة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.78 بليون دينار بخسارة 72 مليون دينار نسبتها 0.81 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 12 شركة، ارتفعت شركتان، وهبطت 5 شركات، واستقرت 5 شركات أخرى..

وجاء قطاع المصارف متصدراً البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 318 ألف دينار بحريني، شكلت 63 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.35 مليون سهم، نفذت من خلال 29 صفقة.

وحل سهم البنك الاهلي المتحد في صدارة الأسهم بقيمة أسهم متداولة بلغت 280 ألف دينار، نسبتها 56 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 917 الف سهم ، نُفذت من خلال 13صفقة.