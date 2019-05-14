شكرا لقرائتكم مخاوف الإمدادات تدعم أسعار النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 10 ساعات في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 17:50

لندن - رويترز - ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين نتيجة تزايد المخاوف من تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في وقت ينتاب القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



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وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71.77 دولار للبرميل، مرتفعة 1.15 دولار، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.49 دولار للبرميل، مرتفعة 83 سنتاً.

وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين أن ناقلتي نفط سعوديتين كانتا من بين سفن استهدفتها "أعمال تخريبية" قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، ونددت بتلك الهجمات بوصفها محاولة لتقويض أمن إمدادات النفط العالمية. وكانت الإمارات أعلنت أمس الأحد أن 4 سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم والتي تقع قرب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية لتصدير النفط في العالم.

وأعلنت "جيه بي سي أنرجي" للاستشارات، التي تتخذ من فيينا مقراً: "التقارير يوم الأحد بشأن حدوث تفجيرات في الفجيرة من المرجح أن تعطي دفعة أكبر لعلاوة أخطار يُحتمل أن تزيد في المنطقة مع تقارير أولية تشير إلى استهداف ناقلات نفط بشكل خاص بعمل تخريبي على ما يبدو".

وتتلقى الأسواق الدعم من سعي واشنطن لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتقليص صادرات فنزويلا، حيث تتسبب مشاكل في البنية التحتية أيضاً في تراجع الإنتاج.