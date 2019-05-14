شكرا لقرائتكم "بتكوين" تتماسك فوق 7 آلاف دولار بعد تسجيل ذروة 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 13 ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 16:05

لندن - رويترز - بقيت "بتكوين" فوق 7 آلاف دولار اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، مع اشتداد زخم موجة صعود 2019 للعملة المشفرة الأكبر في العالم. وزادت "بتكوين" 1.1 في المئة إلى 7056 دولاراً على بورصة "بتستامب" بعد صعودها 14 في المئة يوم السبت الماضي، في ثاني أضخم قفزة يومية لها هذا العام، إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل آب (أغسطس) الماضي.



وقال محللون ومتعاملون إن التحرك الضخم مطلع الأسبوع ليس ناتجاً عن أي عامل أخبار فوري. وقال الخبير في "غلوبال روك" للوساطة في العملات المشفرة في لندن ديفيد توماس إن اختراق مستوى الدعم المهم عند 6 آلاف دولار الأسبوع الماضي غذى اهتمام المستثمرين.

وقال متعاملون آخرون في السوق إن المعنويات تستفيد أيضاً من فرضية متانة "بتكوين" في أعقاب سرقة 40 مليون دولار من بورصة "بينانس" الرئيسية. وفي السابق، شهدت أسواق العملات المشفرة انحدارات عقب اختراقات أمنية كبيرة.

وزادت قيمة "بتكوين" إلى نحو مثليها هذا العام، ما يسلط الضوء على التقلب الشديد في العملة بعد أداء سيء جداً عام 2018 عندما فقدت نحو 75 في المئة من قيمتها وسط تشديد للوائح التنظيمية في العالم.