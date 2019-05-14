وول ستريت تغلق منخفضة مع اشتداد الحرب التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، بعدما تحدت الصين واشنطن بإعلانها عن رسوم انتقامية، فى أحدث تطورات النزاع التجارى المتصاعد بين البلدين، مما دفع المستثمرين إلى النزوح عن الأسهم والإقبال على الأصول الأقل مخاطرة.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعى 617.38 نقطة أو 2.38% إلى 25324.99 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 69.52 نقطة أو 2.41% إلى 2811.88 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 269.92 نقطة أو 3.41% إلى 7647.02 نقطة.
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