الذهب يتجه لأفضل أداء يومي في 3 أشهر بعد رد الصين على رسوم أمريكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متجهة صوب تحقيق أفضل أداء يومي لها في نحو ثلاثة أشهر، مع إقبال المستثمرين على المعدن باعتباره ملاذا آمنا من اضطرابات السوق التي أثارها إعلان الصين عزمها الرد على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 1744 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.1 بالمئة إلى 1299.30 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 أبريل نيسان. ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل أفضل أداء يومي بالنسبة المئوية منذ 19 فبراير شباط.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1301.80 دولار للأوقية.

وقالت الصين اليوم إنها ستزيد الرسوم على مجموعة من السلع الأمريكية، لترد الضربة لواشنطن في حربهما التجارية بعد فترة وجيزة من تحذير ترامب لها من الرد.

وأثرت هذه الخطوة سلبا على أسواق الأسهم في العالم، ودفعت سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع.

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كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مما قلل من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق اليوم، بلغ المعدن الأصفر أدنى مستوى له في الجلسة عند 1281.35 دولار للأوقية مع تصاعد المخاوف التجارية الذي ضغط على اليوان، وهو ما قوض الطلب في أكبر مشتر للمعدن في العالم. وهبطت العملة الصينية لأدنى مستوياتها أمام الدولار منذ ديسمبر كانون الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.77 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 847.90 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1323.51 دولار للأوقية.