الطيران المدني: 25 مايو آخر موعد للتقديم على برنامج قادة المستقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما بدأت الهيئة العامة للطيران المدني استقبال طلبات المتقدمين على برنامج قادة المستقبل، الدفعة الخامسة المخصصة للرجال بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف لعام 2019، أشارت إلى أن التقديم يستمر حتى 25 مايو الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل 20 متدربا سعوديا من المتميزين حديثي التخرج من حملة البكالوريوس في تخصصات علوم الطيران، وسلامة الطيران وإدارات مطارات، وإدارة طيران، وسلامة مطارات للعمل في المجالات التخصصية التشغيلية بمختلف مطارات المملكة، وذلك في إطار سعي الهيئة لمواكبة التطورات المستقبلية، وما توليه من اهتمام بصناعة الإبداع ورفع مستوى الكفاءة وما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مبينة أن على المتقدمين تعبئة الطلب من خلال الرابط المباشر أو من خلال موقع الهيئة.

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وبينت أن البرنامج يسعى إلى صقل وتأهيل المتدربين وفق أعلى المعايير وحصولهم على التدريب المميز وإكسابهم الخبرات والمهارات وتطبيقها بعد تخرجهم، إذ تم تصميم خطة متكاملة ومجدولة تتضمن التدريب النظري، والتدريب على رأس العمل، وإخضاع المتدربين للتقييم المستمر في كل مرحلة.

وأشارت إلى أنه يشترط على المتقدمين لبرنامج (قادة المستقبل)، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلا على شهادة البكالوريوس ومن حديثي التخرج من إحدى الجامعات المعترف بها، وألا يزيد عمره عن (26)عاما، وحاصلا على معادلة المؤهل العلمي من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات من خارج المملكة، وألا يقل التقدير العام عن جيد جدا، وحاصلا على شهادة اللغة الإنجليزية بدرجة (61 (TOEFL IBT أو درجة (5 (IELTS أو درجة (83 (STEP، بالإضافة إلى مطابقة معايير البرنامج واجتياز المقابلات الشخصية التي تحددها الهيئة، وكذلك اجتياز المتقدم للكشف الطبي.

شروط التقدم على البرنامج