8 خطوات لتسجيل المنشآت فرصها التدريبية في «صيفي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 8 خطوات لتسجيل منشآت القطاع الخاص فرصها التدريبية أمام الطلاب والطالبات في برنامج التدريب الصيفي «صيفي» من خلال زيارة الموقع الالكتروني.
وجدد «هدف» دعوته لمنشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، لعرض فرص التدريب أمام الطلاب والطالبات، من خلال رابط البرنامج، علما أن التسجيل وعرض الفرص متاحان خلال الشهرين المقبلين، في حين سيبدأ تنفيذ البرنامج في 4 ذو القعدة 1440.
ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي «صيفي» بناء على الأمر السامي الكريم وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.
8 خطوات للتسجيل
- زيارة رابط البرنامج saifi.hrdf.org.sa
- النقر على حساب جديد
- اختيار حساب منشآت
- تسجيل البيانات الأساسية للمنشأة
- النقر على عبارة سجل
- إرسال رسالة حساب المنشأة على البريد الالكتروني المسجل
- الدخول على حساب المنشأة بعد التفعيل
- تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لدى المنشأة
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