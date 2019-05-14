استخراج شهادة المنشأ والتوقيع عليها الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة التجارة والاستثمار أمس التحسينات الجديدة على خدمة شهادة المنشأ التي ستمكن المستفيدين في القطاعين التجاري والصناعي، بالإضافة إلى المصدرين الأفراد من استخراج وطباعة شهادات المنشأ بالتوقيع والختم عليها الكترونيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وكانت الخدمة تتطلب سابقا مراجعة الوزارة للتوقيع على الشهادة واستلامها.

كما أتاحت التحسينات الالكترونية للخدمة إمكانية التحقق الكترونيا من البيانات الرسمية المطلوبة دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية لوجود الربط والتكامل الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبينت الوزارة أن التحسينات على الخدمة الالكترونية لشهادة المنشأ تهدف لتمكين المستثمرين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم دعما للصناعة المحلية والمنتجات الوطنية، من خلال تسهيل الإجراءات التي بدورها ستسهم في تنمية الصادرات السعودية ورفع مستوى رضا المستفيدين.

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وتعد الخدمة الالكترونية الحالية داعما رئيسيا لتسهيل عملية تصدير المنتجات الوطنية، وتأتي تلك التحسينات ضمن حزمة من الخدمات الالكترونية التي تسعى وزارة التجارة والاستثمار إلى تطويرها مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.

ودعت التجارة الراغبين في الخدمة إلى الاستفادة منها عن طريق موقع الوزارة الالكتروني أو زيارة رابط الخدمة.

شهادة المنشأ

تعد وثيقة رسمية تمنح من قبل الوزارة لإثبات أن المنتجات الوطنية المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني.