ملخص الخبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت شركة «بيت ستوب أرابيا»، المتخصصة في مجال تجارة الإطارات عبر الإنترنت في الإمارات، عن استكمال الاستثمار مع شركة «ميتسوبيشي كوربوريشن»، لتصبح الأخيرة شريكة استراتيجيّة ومساهمة في الشركة. ويشكّل الاستثمار إنجازاً كبيراً بالنسبة إلى «بيت ستوب أرابيا»، ويهدف إلى دعم ريادة الشركة في السوق وتعزيز حضورها على الصعيد الإقليمي.
**فازت «الثريا للاتصالات»، التابعة ل «الياه سات»، بجائزة «أفضل تجربة مستخدم» ضمن حفل «الابتكار في الاتصالات الفضائية المتحركة» لهذا العام، الذي تنظمه «جمعية مستخدمي الهواتف الفضائية المتحركة»؛ تقديراً لجهاز X5-Touch، الهاتف الساتلي الأذكى والأكثر ابتكاراً في العالم. وتم تتويج الثريا خلال مشاركتها في مؤتمر الأقمار الصناعية 2019 في ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.
**قالت «بارميجيانو ريجيانو» إن منطقة الخليج تعتبر من الأسواق الرئيسية لصادرات «بارميجيانو ريجيانو»، حيث وصلت الصادرات في 2018 إلى 105.2 طن، وقد نظم مجمع بارميجيانو ريجيانو حملة توعية واسعة في السعودية والإمارات والكويت سابقاً هذا العام، من أجل توعية المستهلكين العرب بمزايا وخصائص جبنة بارميجيانو ريجيانو التي تمتاز بشكل واضح، بفضل مكوناتها الطبيعية 100% وعراقة وصفتها التي تمتد لآلاف السنين.
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