شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق «سوفت بانك فيجن» يستثمر 800 مليون دولار في «فين تك جرينسل» البريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضخ صندوق «سوفت بانك فيجن» الاستثماري الياباني 800 مليون دولار في شركة «فين تك جرينسل» في المملكة المتحدة، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع.
وقال المصدر إن الاستثمار يقدر قيمة «جرينسل»، التي توفر تمويلاً بديلاً لسلسلة التوريد للشركات، بمبلغ 3.5 مليار دولار. وتمثل هذه القيمة أكثر من ضعف مستواها منذ عام تقريباً، عندما تلقت الشركة 250 مليون دولار من شركة «جنرال أتلانتيك إل إل سي»، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج.
وذكر المصدر أن «جرينسل» تقدر حجم السوق غير المستغل إلى حد كبير لرأس المال العامل ب 55 تريليون دولار. وأضاف المصدر أن الأموال التي ضخها صندوق «سوفت بانك فيجن» ستساعد «جرينسل» في تسريع وتيرة توسعة وتطوير تقنيات جديدة لإتاحة المزيد من رأس المال لعملائه.
كما سيسرع هذا الضخ الاستثماري من عملية «جرينسل» التي قامت بها مؤخراً لدخول سوق البرازيل حيث تقدم خططاً لدخول أسواق أخرى، من بينها سوقا الصين والهند. (د ب أ)
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