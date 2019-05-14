شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبت تصنيف «طاقة» عند «A» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عند درجة «A» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة: إن التصنيف الممنوح للشركة أدنى بثلاث درجات من التصنيف السيادي الممنوح لإمارة أبوظبي (AA / مستقر)، ويعكس الروابط القوية مع الحكومة، إضافة إلى الاحتمالية العالية بتلقي «طاقة» دعماً استثنائياً في حال اقتضت الضرورة لذلك.

ومنحت الوكالة التصنيف الائتماني المستقل للشركة درجة «b»، والذي يعكس تمتعها بتدفقات مالية قوية من عملياتها في الأسواق المحلية.

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