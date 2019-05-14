الأحمر يغزو الشاشات المحلية والعالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزا اللون الأحمر البورصات المحلية والخليجية والعالمية بدون استثناء ، بعدما بدا التوجه نحو تسعير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث أعلنت الصين، أنها ستفرض رسوماً على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، اعتباراً من الأول من يونيو؛ وذلك رداً على إعلان واشنطن فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسهم الخليجية إلى موجة هبوط حاد بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، فيما سجل سوقا أبوظبي ودبي تراجعات حادة ب 3.32% و3.97% على التوالي. وتراجع سوق الأسهم السعودية 2.7%، مقابل 1.2% في الكويت، وبنسبة 0.16% في عُمان، و0.6% في البحرين.

وعلى الصعيد العالمي، هوت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات يوم أمس؛ انخفض مؤشر «داو جونز» أكثر من 600، وخسر «ستاندرد آند بورز» حوالي 1.965 نقطة بواقع 2.30%، في حين سجل «ناسداك» تراجعاً ب245 بواقع 3.14%. وجاء الهبوط بضغوط أسهم شركات التصنيع، فانخفض سهم «كاتربيلر» أكثر من 5 ٪ في حين تراجعت أسهم «أبل» 5.2٪. كما خسرت أسهم «بوينج» أكثر من 3٪.

وفي أوروبا، هبط مؤشر «فوتسي» البريطاني 0.42% مقابل 1.4% لداكس الألماني و1.17% لمؤشر« كاك »الفرنسي. أما آسيوياً، فهبط مؤشر نيكاي» للأسهم اليابانية 0.7% عند أقل مستوى إغلاق منذ 28 مارس/‏‏آذار. وفقد« توبكس » الأوسع نطاقاً 0.5%، بينما هبط مؤشر «شنجهاي» 1.21%.