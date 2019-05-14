27 ملياراً تجارة الإمارات مع اليابان في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



تراجعت القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين الإمارات واليابان 9.6% في الربع الأول من العام الجاري إلى 27.38 مليار درهم (7.46 مليار دولار) مقابل 30.28 مليار درهم (8.25 مليار دولار) في الربع الأول من 2018.

وأظهرت بيانات مكتب التمثيل التجاري الياباني «جيترو»، أن قيمة واردات الدولة من اليابان تراجعت 14% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 6.5 مليار درهم (1.78 مليار دولار) مقابل 7.6 مليار درهم (2.07 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2018.

وتراجعت قيمة صادرات الدولة إلى اليابان خلال الفترة نفسها 8% إلى 20.85 مليار درهم (5.68 مليار دولار)، مقابل 22.68 مليار درهم (6.18 مليار دولار) في الربع الأول 2018.

وتراجع الفائض في ميزان الدولة التجاري مع اليابان 5.1% في الربع الأول 2019 إلى 14.35 مليار درهم (3.91 مليار دولار) مقابل 15.12 مليار درهم (4.12 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي.