النفط عند 70 دولاراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس شركة النفط والمعادن «جيه.إكس.تي.جي هولدنجز» في اليابان، إنها وفرت إمدادات نفط من دول أخرى مثل السعودية لتحل محل شحنات النفط الإيراني التي تضاءلت بسبب عقوبات أمريكية.

ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحفي لإعلان الأرباح عما إذا كان هناك أي تأثير للتطبيق الأكثر صرامة للعقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، قال تسوتومو سوجيموري رئيس جيه.إكس.تي.جي هولدنجز «لا نستورد نفطاً إيرانياً اعتباراً من مايو/ أيار، لكن ليس هناك تأثير كبير».

وتابع سوجيموري قائلاً: «وفرنا بالفعل إمدادات تحل محل النفط الإيراني من دول مثل السعودية».

وأوضح أن شركات تكرير يابانية ستعمل مع الحكومة لإيجاد طريقة لاستيراد النفط من إيران مجدداً، إذ إن تنويع المصادر أمر مهم بالنسبة لبلد شحيح الموارد، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن الكيفية التي سيتم بها هذا الأمر.

وقال إن النفط الإيراني كان يشكل نحو 4 إلى 5% من إجمالي إمدادات النفط لليابان قبل بدء العقوبات الأمريكية.

وتحصل مصاف يابانية على المزيد من النفط من موردين آخرين في الشرق الأوسط بعد أن أنهت الولايات المتحدة جميع الإعفاءات من العقوبات على إيران بدءاً من الشهر الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط، أمس؛ بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المهمة لإنتاج الخام، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71.71 دولار للبرميل، مرتفعة 1.09 دولار أو 1.5% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.73 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات أو 0.1% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وقالت السعودية، أمس، إن ناقلتي نفط سعوديتين كانتا من بين سفن استهدفتها «أعمال تخريبية» قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، ونددت بتلك الهجمات؛ بوصفها محاولة لتقويض أمن إمدادات النفط العالمية.

وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى إنترفاكس إنرجي في لندن «تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب الانخفاض الحاد في إمدادات النفط من فنزويلا وإيران، سيدفعان الأسعار للصعود».

ويقول كومار: إن النزاع التجاري بين واشنطن والصين، والذي تصاعد خلال الأسبوع الماضي سيظل يكبح الأسعار.

وتمثل الولايات المتحدة والصين معاً 34% من الاستهلاك العالمي للنفط في الربع الأول من 2019 وفقاً لما تظهره بيانات من وكالة الطاقة الدولية. (رويترز)