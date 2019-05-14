60 % في الإمارات يقبلون على تداول السلع المستعملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



كشفت دوبيزل، المنصة الأكبر والأكثر زيارة للإعلانات المبوّبة على الإنترنت في دولة الإمارات، عن بيانات سوق السلع المستعملة في الإمارات، بعد استطلاع آراء مستخدمي المنصة.

وأظهرت النتائج أنّ 60% من المشاركين تبادلوا سلعاً مستعملة خلال الأشهر الستة الأخيرة (سواء عبر شرائها أو بيعها).

وبلغ إجمالي قيمة السلع المعروضة على منصة دوبيزل أكثر من 352 مليون درهم في 30 إبريل، وشكلت دبي السوق الأكبر، بقيمة 166 مليون درهم، تلتها أبوظبي 88 مليون ، والشارقة 58 مليون ، وعجمان 40 مليون.

كشف استطلاع أجرته دوبيزل في الأسبوع الأخير من إبريل أنّ الإلكترونيات المستعملة 32% كانت الأكثر مبيعاً، تلتها الأجهزة المنزلية ومعدات الحديقة.

وعند سؤالهم عن الأسباب الرئيسية وراء بيع أغراضهم، قال المشاركون إنّ الدافع الرئيسي هو التحصيل السريع للأموال - مع ذكر 22% أنهم كانوا بحاجة لمدخول إضافي عاجل، في حين رغب 19% في ترقية نمط حياتهم.

وشملت الأسباب الأخرى كلاً من الانتقال 17%، والتخلص من أغراض لا يحتاجونها 16%، والرغبة في إطالة عمر سلعهم 16%. وأوضح المستطلعون الذين لم يبيعوا أي سلع مستعملة خلال الأشهر الستة الأخيرة، أنّهم لا يملكون أي سلع مستعملة للبيع 29%، أو أنهم عادةً ما يقدمون أغراضهم القديمة والمحببة لأفراد عائلتهم وأصدقائهم 16%، أو أنّهم لم يفكروا في بيع سلعهم المستعملة 13%، أو أنهم لم يظنوا أنها ستجذب ما يكفي من المشترين 10%، أو أنّهم لا يعلمون ما هو السعر الأنسب لسلعهم 9%، أو يعتبرون أنّ هذه العملية تتطلب الكثير من الجهد 8%، أو أنهم يفضلون إعادة التدوير 6%.