شكرا لقرائتكم خبر عن 4.4 % نمو أرباح «أركان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة أركان لمواد البناء أرباحاً صافية إلى 12.22 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو بنسبة 4.4% مقارنةً ب11.70 مليون درهم أرباح ذات الفترة من العام الماضي. وأظهرت النتائج استقرار إيرادات الشركة عند 234.99 مليون درهم مقارنةً مع 267.82 مليون درهم خلال الربع الأول 2018 نظراً إلى بيئة السوق التنافسية لكل المنتجات.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: بالرغم من التحديات التي يواجهها سوق الإنشاءات الإقليمي اليوم والظروف الصعبة التي تعرقل نموه، إلا أننا نأمل في تحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بمبادرات وجهود حكومة أبوظبي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي.

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