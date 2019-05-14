«رمضان في دبي» يواصل فعالياته للأسبوع الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



مع بدء الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل، تحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على التعريف بأهم الفعاليات والأنشطة لهذا الأسبوع والتي تغني تجربة رمضان في دبي، ومن أبرزها:

تقدّم كيدزانيا المفعمة بالنشاطات التعليمية والترفيهية في آن واحد، عرضاً خاصاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن للأطفال الحصول على تذكرة الدخول مقابل 99 درهماً، بدلاً من 185 درهماً. كما تتيح هذه المدينة الفرصة للأطفال للاستمتاع بعدد من النشاطات التعليمية والترفيهية المحببة لديهم. هذا العرض صالح خلال أيام الأسبوع ابتداءً من الساعة 4 عصراً.

وتقدّم منصة اللعب التفاعلي «أولي أولي» عرضاً خاصاً على تذاكر الدخول، حيث يبلغ سعر التذكرة خلال أيام الأسبوع 95 درهماً للأطفال، و25 درهماً للبالغين.

كذلك، تقدّم حلبة دبي للتزلج عرضاً خاصاً لعشّاق التزلج، حيث يمكنهم الحصول على تذاكر الدخول بسعر 49 درهماً بدلاً من 95 درهماً، ويمكن للأطفال الذين يقل طولهم عن 100 سم الحصول على تذاكرهم مقابل 40 درهماً.

ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بالأجواء التقليدية للشهر الفضيل مع مدفع رمضان، والذي ستقوم شرطة دبي بإطلاقه يومياً في مدينة جميرا للإعلان عن موعد الإفطار.

وتستضيف «ليديز فيوجن» عرضاً للأزياء الرمضانية في فندق شيراتون جراند في 17 مايو/ أيار من الساعة 11 صباحاً وحتى 1 ظهراً. يعود العرض بنسخته العاشرة ليتيح للضيوف فرصة الاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء والمجوهرات والأكسسوارات.

ويقدّم فندق سوفيتل دبي داون تاون من 5 مايو/ أيار وحتى 30 يونيو/ حزيران أسعاراً خاصة على الغرف خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن لسكّان دبي وزوّارها الإقامة في الفندق مقابل 555 درهماً لليلة الواحدة شاملاً، وجبة الفطور، أو السحور في الغرفة. كما يمكن للضيوف الوصول إلى دبي مول عن طريق ممر داخلي من الفندق، أو القيام بجولة في المدينة إلى عدد من الوجهات العائلية، مثل لامير وكايت بيتش على متن الحافلات المجانية التي يقدمها الفندق.