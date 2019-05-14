مصفاة جديدة لوقود السفن في الفجيرة

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أعلنت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، عن إطلاق مشروع لإنشاء أول مصفاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخصصة في إنتاج وقود السفن، بطاقة 250 ألف برميل يومياً، ويتطابق مع مواصفات (IMO:2020) في الفجيرة.

وقال نيكولا باردينكوبر، الرئيس التنفيذي للشركة ، إنه سيبدأ العمل بالمشروع لإنشاء المصفاة الجديدة المتخصصة في إنتاج وقود السفن قريباً، حيث من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من المصفاة الجديدة في الربع الأول من العام 2020.

وأوضح باردينكوبر، أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تعزيز المكانة المتنامية لإمارة الفجيرة في تجارة النفط والغاز، وتلبية الطلب المتزايد على الوقود المخصص للسفن والمتطابق مع مواصفات (IMO:2020 )في ظل مواصلة شركة بروج جهودها الداعمة لقطاع الطاقة .

وأضاف أن شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، تسعى إلى تعزيز مساهمتها في تطور صناعة النفط والغاز في الإمارات عبر مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق والطلب المتنامي محلياً، ودولياً.