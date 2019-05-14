إطلاق 9 علامات تجارية جديدة في مركز الغرير خلال 2019

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أعلن مركز الغرير، عن عروضه الجديدة لقطاعي التجزئة والمطاعم لهذا العام. وتماشياً مع رؤيته لتعزيز وتوسيع تجربة التسوق، سيشهد مركز الغرير إطلاق 9 علامات تجارية دولية وإقليمية مختلفة.

استراتيجية مركز الغرير الطموحة تضم مطعم «وينج ستوب» الشهير، كما ستشهد منطقة المطاعم الخارجية المميزة أيضاً افتتاح مطعم ياسمين الشام. بالإضافة إلى افتتاح العديد من العلامات التجارية العالمية مثل «تيم هورتنز»، و«دي كيو غريل أند تشيل» المعروف بمشروباته المميزة والبرجر الكلاسيكي والآيس كريم ، فضلاً عن هابي ليمون، العلامة التجارية الشهيرة لصناعة وتقديم الشاي الصيني اللذيذ. وستوفر تجربة البيع بالتجزئة الجديدة لعملاء مركز الغرير خياراً إضافياً من الفخامة مع افتتاح جاليري هيندام والتي تضم بعضاً من أشهر ماركات المجوهرات العالمية مثل نينا ريتشي وكينزو. كما سيسعد الصغار بافتتاح متجر «لاكي كيدز شوز».

واستكمالاً لاستراتيجية البيع بالتجزئة، افتتح مؤخراً صالون سبيشال وان للرجال، وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد الربع الثاني إضافة صيدلية سيف.

وقال سامي الحكيم نائب رئيس مركز الغرير: إن توسعنا في قطاع البيع بالتجزئة يسلط الضوء على رؤيتنا المستقبلية والتي من شأنها تركيزنا على تطلعات عملائنا واحتياجاتهم. من خلال شراكتنا مع هذه العلامات التجارية العالمية، نواصل التطوير والاستمتاع بميزة تنافسية .