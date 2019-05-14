«هيمالايا للأدوية» تطلق مركز أبحاث جديداً في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن مجمع دبي للعلوم، عن تطبيقه نموذج «البناء لتلبية احتياجات معينة» لإنشاء مركز الأبحاث العالمي الجديد لشركة «هيمالايا للأدوية» الرائدة عالمياً في صناعة أكثر من 300 منتج من مستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والأدوية العشبية، والمنتجات المرتكزة على علم الأيورفيدا في أكثر من 90 دولة. ومن المقرر إطلاق المنشأة المتطورة في عام 2021 حيث ستسهم في تعزيز قدرات الأبحاث والتطوير للشركة في مجمع دبي للعلوم، بهدف تلبية احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي.

ترتكز أعمال الشركة الرئيسية على الأبحاث والتطوير وتصنيع المنتجات الدوائية ومنتجات العناية الشخصية عالية الجودة للمستهلكين الذين يعتنون بصحة أجسامهم. والجدير بالذكر أن مركز الأبحاث العالمي للشركة يعمل من مجمع المختبرات التابع لمجمع دبي للعلوم منذ عام 2013، في حين ستركز المنشأة الجديدة على تطوير المنتجات وضبط الجودة والمعايرة.

ومن المتوقع أن توفر المنشأة الجديدة أكثر من 100 فرصة عمل متخصصة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تكوين اقتصاد معرفة تنافسي. ونظراً إلى تنامي مكانة دبي كمركز معرفي رائد، يمكن للشركات التي تتطلع إلى التوسع في الإمارات والمنطقة أن تستفيد من منظومة الأعمال المبتكرة والمزدهرة التي تتمتع بها دبي. وعلاوة على ما سبق، نجحت الإمارة في تعزيز استقطاب المواهب والمهارات والمهنيين في المجالات كافة، لذا فإن مجموعة المواهب الواسعة المتوفرة ستسهم في دعم مساعي شركة هيمالايا لتطوير بحوث رائدة في مجال الأعشاب وإرساء معايير القطاع في المنطقة.

وقال مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمّع دبي للعلوم، ورئيس فريق عمل قطاع صناعة الأدوية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية لعام 2030: تماشياً مع طموحاتنا لتعزيز مكانة دبي بصفتها وجهة رائدة للأنشطة العلمية والأبحاث والتطوير والتصنيع، يسعدنا أن ندعم توسع شركة هيمالايا التي تطمح لأن تعزز خبراتها في القطاع الدوائي ومنتجات العناية الشخصية.

وقال ميراج مانال، رئيس مجلس إدارة شركة «هيمالايا العالمية القابضة»: نسعى لأن نعزز مكانة الشركة كعلامة تجارية علمية تجد الحلول للتحديات الطارئة، ليس في دبي فقط، ولكن عبر دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية المجاورة. وتستهدف «هيمالايا» الأسواق على المدى البعيد، وتحافظ على أعلى المعايير الأخلاقية في عملياتها كلها. وتعد الإمارات وجهة مثالية لنا للبدء بعملية التوسع عبر مركز الأبحاث الجديد.