شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبوظبي الدولي يرتقي بمرافقه المخصصة للعائلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت مطارات أبوظبي عن افتتاح منطقتين للعب الأطفال، وخمسة غرف لتبديل ملابس الأطفال في مطار أبوظبي الدولي، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الذروة المرتقب في فصل الصيف، وبهدف تعزيز خدماتها وتلبية احتياجات العائلات المسافرة عبر مطار أبوظبي.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي: يشكل موسم الصيف فترة مثالية للعطل والإجازات العائلية، لذا يسعدنا أن نقوم بدعوة الأهالي والأطفال لزيارة منطقة لعب الأطفال والاستفادة من غرف تبديل ملابس الأطفال المتوفرة في المبنيين 1و3.

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