«الإمارات» تطلق عروضاً سعرية تزامناً مع عيد الفطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات تزامناً مع عيد الفطر للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها حتى 30 الجاري على أن يتم السفر حتى 29 فبراير /شباط 2020. وتشمل العروض السفر إلى لندن وبانكوك وباريس وطوكيو وإسطنبول والدار البيضاء ولوس أنجلوس والكويت وجدّة وبريسبين.

وأصبح بإمكان مسافري طيران الإمارات استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة هذا الصيف والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض حصرية، من خلال «ماي إيماريتس باس»، التي تحول بطاقة الصعود إلى الطائرة إلى بطاقة عضوية حصرية. وتصل الحسومات الخاصة إلى 50% فيما يزيد على 500 من أبرز وجهات التسوق والترفيه بدولة الإمارات.

وبموجب برنامج «ماي إيماريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي أو عبرها، حتى 31 أغسطس/آب 2019، للاستفادة من أسعار خاصة، وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية.