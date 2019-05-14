شكرا لقرائتكم خبر عن «بت أواسيس» لتداول العملات الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «بت أواسيس»، لتداول العملات الرقمية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إنها حصلت على موافقة مبدئية في إبريل/‏‏ نيسان الماضي من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لتشغيل منصة ومحافظ للأصول المشفرة. ولا يزال قطاع العملات الرقمية المشفرة غير مرخص وغير خاضع للتنظيم من قبل المراكز المالية العالمية الرئيسية، مما يتيح المجال أمام دول أصغر مثل مالطا وليختنشتاين لإنشاء هياكل تنظيمية لهذه العملات. وأوضحت «بت أواسيس» أنها تعاملت مع تداولات بلغت 1.6 مليار دولار خلال العامين الأخيرين. (بلومبيرج)

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