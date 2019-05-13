أبراج اللؤلؤ: أكبر أبراج ضاحية السيف السكنية

تشتهر ضاحية السيف بكونها صاحبة واحدة من أعلى أسعار إيجار العقارات السكنية والتجارية في مدينة المنامة العاصمة البحرينية وفي مملكة البحرين ككل. ويعود الفضل في ذلك إلى عدة نقاط أهمها موقع ضاحية السيف وطبيعته حيث أنها عبارة عن أراضي تم استصلاحها من مياه الخليج وتحيط بها المياه من ثلاث جهات بالإضافة إلى كون ضاحية السيف إحدى مناطق التملك الحر في مملكة البحرين (أي أنه يسمح لغير حاملي الجنسية البحرينية بشراء وتملك عقارات بها)، وبسبب هذا، فقد إرتفع الطلب على شراء العقارات داخل حي السيف في خلال السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تحولت منطقة السيف على مدار السنوات الرمضانية إلى واحدة من أهم المراكز التجارية في منطقة البحرين حيث أنها تحتوي على عدد متزايد من مقرات الشركات والمكاتب التجارية والأبراج السكنية المتميزة، ويأتي مشروع أبراج اللؤلؤ كواحد من أهم المشروعات السكنية هناك.

أين يقع مشروع أبراج اللؤلؤ؟

يقع مشروع أبراج اللؤلؤ على مساحة تصل لأكثر من 23200 متر مربع من الأرض في موقع متميز على طريق الملك فيصل السريع وعلى مقربة من عدد من أهم معالم ومواقع ضاحية السيف منها على سبيل المثال لا الحصر مول سيتي سنتر البحرين التجاري والذي يعد أكبر مولات البحرين ومرفأ البحرين المالي والذي يحتل صدارة أطول مباني مملكة البحرين في الوقت الحالي ومول الدانة ومركز البحرين العالمي للتجارة.

إلى جانب ذلك، فإن موقع مشروع أبراج اللؤلؤ وارتفاعه يوفران لسكانه إطلالة بانورامية ساحرة على المنطقة.

معلومات عامة عن مشروع أبراج اللؤلؤ:

تم تصميم مجمع أبراج اللؤلؤ على يد ثلاثة من أشهر المصممين المعماريين وقتها، ويتكون المشروع بشكل أساسي من ثلاثة أبراج سكنية وهي برج اللؤلؤة الذهبية وبرج اللؤلؤة الفضية وبرج اللؤلؤة السوداء. ويتكون كل من برج اللؤلؤة الذهبية وبرج اللؤلؤة الفضية من 50 طابقًا بإرتفاع يصل إلى 180 متر ويحتوي كل منهما على 360 شقة سكنية في حين أن برج اللؤلؤة السوداء يشتمل على 40 طابقًا وبه 132 شقة سكنية مما يصل بإجمالي الوحدات السكنية التي يحتوي عليها المشروع إلى 850 شقة متنوعة ما بين الشقق ذات غرفة النوم الواحدة والشقق ذات الغرفتين والشقق ذات الثلاث غرف.

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ما هي أهم مميزات مشروع أبراج اللؤلؤ؟

كما نرى، فإن مشروع أبراج اللؤلؤ كان ذو حجم غير مسبوق في مشاريع ضاحية السيف السابقة، لهذا فقد حرص مطورو المشروع على أن يحتوي بداخله على عدد كبير من المرافق والكماليات لخدمة سكانه.

وتتضمن هذه المميزات كماليات بداخل الأبراج نفسها ومنها حمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية وحمامات البخار وغرف الساونا، كما أنها تتضمن مرافق خارجية مثل حمام سباحة مفتوح وملاعب التنس وكرة السلة ومنطقة للعب إلى جانب العديد من المرافق الترفيهية الأخرى. وفوق كل هذا، فإن المشروع به يضم موقف للسيارات يحتل أربعة طوابق وبه مساحة تتسع لأكثر من 1100 شاحنة.

ختامًا، فعلى الرغم من أن ضاحية السيف قد تكون من أغلى المناطق السكنية في مملكة البحرين، إن لم تكن أغلاها بالفعل، فإن المميزات السابق ذكرها الموجودة في أحد مشاريع المنطقة السكنية تعكس قوتها كموقع مهم ومربح للإستثمار العقاري. وسواءً كنت تبحث عن فرصة للإستثمار في منطقة سكنية راقية في البحرين أو تريد الإنتقال من منزلك وتبحث عن عقار للإيجار أو للسكن في منطقة سكنية راقية، فإن أبراج اللؤلؤ هي حتمًا واحدة من أول الإختيارات التي يبغي عليك التفكير بها قبل اتخاذ قرارك الأخير.

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