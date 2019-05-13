شكرا لقرائتكم خبر عن 61.8 مليون دولار لتمويل مشروعات النساء فى 21 دولة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة إدارة مبادرة تمويل سيدات الأعمال الحرة (We-Fi) على تخصيص تمويل قدره 61.8 مليون دولار لبنك التنمية الأفريقى من أجل المرأة فى أفريقيا.

وقال بيان إن We-Fi هى شراكة بين 14 حكومة مانحة و8 بنوك تنمية متعددة الأطراف، تم تأسيسها فى أكتوبر 2017 واستضافتها مجموعة البنك الدولى.

وقالت فانيسا مونجار، مديرة شؤون المرأة والمجتمع المدنى بالبنك الدولى عن هذا الإعلان "سيساعدنا هذا الدعم الكبير من مبادرة تمويل سيدات الأعمال We-Fi، على زيادة أعمالنا وتحقيق نتائج أكبر للمشتغلات بالأعمال الحرة فى جميع أنحاء القارة.

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وقالت: إن طموحنا مع الرابطة الأمريكية لأفريقيا يتجاوز مجرد تقديم المساعدة المنتظمة إلى سيدات الأعمال.

وأشارت أنه من خلال التمويل الجديد سيتم زيادة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تملكها النساء فى 21 دولة إفريقية، خاصة فى البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة، حيث تواجه صاحبات المشاريع تحديات أكبر فى الحصول على التمويل والأسواق، المعرفة، وبرامج التوجيه.

وقالت إنه على وجه التحديد، سيتم تنفيذ أنشطة البرنامج فى بوتسوانا وبوروندى وتشاد وجزر القمر وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ومالى وموريتانيا وموزمبيق والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى.

حيث سيتم مواءمة الأنشطة التى يمولها We-Fi لمعالجة فجوة التمويل البالغة 42 مليار دولار بين النساء ورجال الأعمال من الذكور.