شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 13 - 5 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 13-5-2019.

إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء، مصر الوطني للصلب-عتاقة، سيدى كرير للبتروكيماويات، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، القاهرة للزيوت والصابون، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه قلصت مؤشرات البورصة، خسائرها بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، رغم ضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 761.827 مليار جنيه. البورصة تربح 7 مليارات جنيه قلصت مؤشرات البورصة، خسائرها بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، رغم ضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 761.827 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 124 مليون ورقة مالية بقيمة 686 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.2 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.36%، والعرب على 7.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.44%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 45.3 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.3 مليون جنيه، 693 ألف جنيه، 56.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2112 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1576 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 89 شركات، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.68%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 20.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.50%.

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- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 9.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 8 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.58%.

- المصرية لخدمات النقل-ايجيترانس بسعر إغلاق 6.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.88%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- سيدى كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 14.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.28%.

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 13.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.60%.

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء-ايكون بسعر إغلاق 1.784 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.14%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.84%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 4.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.