شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "ترافيل ويفز للسياحة" بقيمة 2.98 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى للبورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة ترافيل ويفز إيجيبت للسياحة، لعدد 29.9 ألف سهم بقيمة 2.985 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة فرسان المغرة للاستثمار الزراعى والحيوانى لعدد 384 سهما بقيمة 384 ألف جنيه.

ووفقاً للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 4.6 مليون جنيه بكمية تداول 77.5 ألف ورقة مالية منفذة على 8 شركات.