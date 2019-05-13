شوبا العقارية تطلق عروضاً فريدة من نوعها في رمضان

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شوبا العقارية، شركة تطوير العقارات الفاخرة والملتزمة بتجديد مفاهيم الحياة في المجمّعات السكنية المستدامة، عروضاً فريدة من نوعها في شهر رمضان المبارك.

قالت جوسنا هدغي، الرئيس، شوبا العقارية: "تحرص شوبا العقارية على التجاوب السريع مع متطلبات عملائها، بدءاً من توفير التصميم المبتكر لمساحات العيش، ووصولاً إلى جدولة خطط الدفع الجذابة التي تعزّز حركة السوق. وفي هذا الموسم، نقدم للمشترين لدينا مجموعة متميزة من العروض، تبدأ بقسائم الشراء العديدة للتسوق من دبي مول، بقيمة تبلغ 5 آلاف درهم لكل منها، وحتى قسائم شراء المفروشات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و15 ألف درهم لمشتري الشقق، وتصل إلى 100 ألف درهم لمشتري الفلل وبيوت التاون هاوس. كما نقدم للمشترين باقة ضيافة لشخصين ولمدة ليلتين. ومن جهة أخرى، يحتضن مجمّع شوبا هارتلاند اثنتين من أعرق المدارس في دبي، وهما مدرسة شمال لندن الجامعية من المملكة المتحدة، ومدرسة هارتلاند إنترناشيونال، وسيحصل المشترون لدينا على خصم تصل قيمته إلى 32% في كلتي المدرستين. وتؤكد هذه العروض الفريدة على مكانة شوبا العقارية كشركة تطوير عقاري رائدة، وملتزمة بتجديد فن الحياة والمعيشة".