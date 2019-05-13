شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ولاء للتأمين" تتراجع 60.4% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ولاء للتأمين التعاوني، المعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع أرباحها بنسبة 60.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 38.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى الإنخفاض في إجمالي الأقساط المكتتبة بمقدار34.89 مليون ريال وبنسبة 11.23%، وإرتفاع مصاريف الإكتتاب الآخرى بمقدار 1.3 مليون ريال وبنسبة 52.77%.

كذلك ارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 6.23 مليون ريال وبنسبة 100%، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 4.76 مليون ريال وبنسبة 18.74%.

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وتراجعت المبيعات إلى 275.6 مليون ريال بالربع الأول مقابل مبيعات بلغت 310.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقابل هذا انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بمقدار 1.59 مليون ريال وبنسبة 1.30%، وانخفاض في احتياطيات أقساط تأمين إضافية واحتياطات فنية أخرى بمقدار 5.41 مليون ريال، وبنسبة 270.49%، وارتفاع في إيرادات العمولة من الودائع بمقدار 2.48 مليون ريال وبنسبة 62.15%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الخسائر بلغ 139% إلى 114.9 مليون ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي خسائر بلغ 48 مليون ريال بالعام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 141.7 مليون ريال في العام 2017.