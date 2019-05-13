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شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول":تعليق التداول على 4 شركات لعدم الإعلان عن النتائج الفصلية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تعليق تداول أسهم شركات "اللجين"، "حلواني إخوان"، "ولاء للتأمين"، و"إثمار " في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2019.
وأوضحت "تداول " في بيان على موقعها الإلكتروني أن ذلك يأتي لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية (النتائج المالية للربع الأول 2019) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وأشارت إلى أنه سيتم استئناف التداول على الأسهم لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 14 مايو 2019، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الاثنين 17 يونيو 2019.
وفي حال لم تقم الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها سيتم إعادة تعليق تداول الأسهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.
وسجلت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية تراجعا بنسبة 9.8% خلال الربع الأول من 2019 بالغا نحو 23.22 مليار ريال، مقابل 25.76 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي،
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