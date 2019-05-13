شكرا لقرائتكم خبر عن "العالمية للتأمين" توقع عقداً مع بنك الرياض لتقديم تغطية تأمينية على الحياة والرهن العقاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة العالمية للتأمين التعاوني عن توقيع عقد مع بنك الرياض -طرف ذو علاقة- لتقديم تغطية تأمينية لبرنامج تأمين الحياة على المجموعات وبرنامج الرهن العقاري، لمدة سنة ميلادية اعتباراً من الأول من مايو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تزيد عن 1% من إجمالي المبيعات السنوية وفقاً للقوائم المالية السنوية المراجعة لعام 2018.

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وتتوقع الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2019، مؤكدة أن الإتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي ربح بلغ 10.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الأول مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة، وانخفاض في عمولات إعادة التأمين، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة. هذا الانخفاض في الربح يقابله جزئيا انخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع في إيرادات الاستثمار.