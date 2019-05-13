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شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "لجام للرياضة" توصي بتوزيع أرباح بقيمة 21 مليون ريال عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2019، بإجمالي 21.052 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.4019 ريال للسهم، بما نسبته 4.02% من القيمة الإسمية للسهم.
هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، على أن يتم التوزيع في 12 يونيو المُقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2018 بمبلغ 95.9 مليون ريال بواقع 0.5379 ريال للسهم عن الربع الرابع و 0.96 ريال للسهم عن الربعين الثاني والثالث والذي تمثل 18.31% من رأس المال.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 21.1% إلى 39.6 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019، مقابل أرباح بلغت 32.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يعود إلى نمو الإيرادات بمقدار 39.8 مليون ريال، ويقابل ذلك جزئياً زيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 22.9 ملیون ﷼ سعودي وارتفاع جمیع التكالیف الأخرى (بما فیھا التكاليف المالية والزكاة) بمقدار 10.0 ملیون ﷼ سعودي.
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