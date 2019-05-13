شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دور" تُقر توزيع 25 هللة للسهم عن النصف الثاني من 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة دور للضيافة، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018 بإجمالي 25 مليون ريال.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- اليوم الإثنين- إن التوزيعات ستكون على أساس 100 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ 25 هللة لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بشركة السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم الإعلان عن موعد الصرف لاحقاً.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019.

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كذلك وافقت الجمعية على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018 بإجمالي 25 مليون ريال، بحصة تبلغ 25 هللة لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 47.7% إلى 9.5 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019، مقابل أرباح بلغت 18.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات خلال الربع الحالي نظراً لبدء احتساب مصاريف ما قبل الافتتاح للمشاريع التي تم دخولها للتشغيل خلال الربع الأول.