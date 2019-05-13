شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "صناعة الورق" المتراكمة تتراجع إلى 32.88% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لـ صناعة الورق، اليوم الإثنين، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 32.88 % من رأس المال كما في 31 مارس 2019، إلى 80.55 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، بأن السبب الرئيسي لإنخفاض الخسائر المتراكمة يعود إلى تحسن التحصيل بالشركة وبالتالي تم عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية والتي أدت إلى إنخفاض الخسائر المتراكمة.

كذلك قامت الشركة بإعداد خطة لتخفيض التكاليف والتقنين من المصاريف، بالإضافة إلى وضع خطط لرفع طاقتها الإنتاجية وتحسين نوعية منتجاتها، وتزامن ذلك مع طرح منتج جديد بعلامة تجارية قوية، الأمر الذي ترجو الشركة معه زيادة مبيعاتها وتخفيض التكاليف الثابتة لإنتاج الطن الواحد عن طريق توزيع تلك التكاليف على حجم أكبر من الإنتاج.

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هذا وسوف يتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المال والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها وكما نص عليه قرار مجلس هيئة السوق المال رقم 1-130-2016 وتاريخه 24 أكتوبر 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 398.1% إلى 23.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية في نهاية الربع الأول، وبالإضافة إلى أنه في الربع السابق تم تسجيل خسائر وهبوط في قيمة الموجودات المتداولة والثابتة حسب معيار المحاسبة الدولي IAS 36 .