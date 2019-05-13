شكرا لقرائتكم خبر عن ناقلتان سعوديتان تتغرضان لهجوم تخريبي بالقرب من دولة الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بأنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 12 مايو 2019م تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة.

وأوضح الوزير أن إحدى الناقلتين كانت في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية؛ ولم ينجم عن هذا الهجوم ولله الحمد أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد ذكرت أمس أن أربع سفن تجارية تعرضت ”لعمليات تخريبية“ قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التخريب، وفقا لوكالة رويترز.