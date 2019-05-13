شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح للشركات السعودية المدرجة تتراجع 10% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية تراجعا بنسبة 9.8% خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بالربع الاول 2018.

وبلغت أرباح تلك الشركات نحو 23.22 مليار ريال، مقابل 25.76 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتصدر تلك الأرباح من حيث قيمة النمو قطاع "المصارف"، الذي ارتفعت قيمته 1.594 مليار ريال بنسبة 12.7%، من 12.509 مليار ريال في الربع الأول من 2018 إلى 14.103 مليار ريال في الربع الأول من 2019.

وجاء ثاني القطاعات من حيث تسجيل نمو في قيمته "الاتصالات وتقنية المعلومات" بزيادة 542 مليون ريال بنسبة 22.5% من 2.416 مليار ريال في الربع الأول 2018 إلى 2.958 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019.

ثالثا قطاع "الأسمنت" حيث سجل نموا قيمته 268 مليون ريال ما نسبته 67.1%، من 399.1 مليون ريال في الربع الأول 2018 إلى 667 مليون ريال في الربع الأول 2019.

رابعا قطاع "الزراعة والصناعات الغذائية" حيث بلغت أرباح الربع الأول 2019 نحو 569 مليون ريال مسجلا نموا بنسبة 28.3%. وجاء خامس القطاعات، "الإعلام والنشر" حيث سجل أرباحا قيمتها 56.9 مليون ريال مقابل خسائر قيمتها 8.5 مليون ريال.

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وأعلنت عن نتائج الربع الأول من العام الجاري 167 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق الرئيسة، في حين لم تعلن ثماني شركات نتائج الربع الأول من 2019، حيث إن يوم أمس كان آخر مهلة للإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من 2019.

ومن الشركات الثماني التي لم تعلن، ست شركات اعتذرت في موقع "تداول" عن عدم تمكنها من نشر نتائج أعمالها للربع الأول 2019، وهي "اللجين" و"الخضري" و"اتحاد عذيب" و"وفا للتأمين" و"ثمار" و"ولاء للتأمين".

في حين تبقت شركتان لم تعتذرا عن نشر النتائج المالية للربع الأول 2019، هما شركة "فواز الحكير" و"تهامة للإعلان"، علما بأن السنة المالية للشركتين تنتهي في 31 مارس من كل سنة.

ومن شروط السوق المالية فيما يخص النتائج السنوية فلدى الشركات مهلة 90 يوما عمل للإعلان عن نتائجها السنوية.

في حين سجلت 42 شركة خسائر في الربع الأول من عام 2019، منها 17 شركة عكست نتائجها في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت خسائر في الربع الأول 2019 مقابل أرباح في الفترة نفسها من العام السابق 2018.

كما عكست 16 شركة نتائجها للربع الأول من 2019 مقارنة بالربع الأول 2018 ولكنه عكس إيجابي، حيث سجلت أرباحا مقابل خسائر.