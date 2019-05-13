شكرا لقرائتكم خبر عن "أيه أم بيست" تؤكد تصنيف الوطنية تكافل وتمنحها نظرة "إيجابية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة "أيه أم بيست" تصنيف القوة المالية لشركة الوطنية تكافل المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عند B والتصنيف الائتماني طويل الأجل عند bb+ ومنحها نظرة مستقبلية "إيجابية" بعدما صنفت سابقاً عند "مستقرة".

وتعكس التصنيفات الائتمانية للشركة قوة ميزانيتها العمومية والتي صنفتها الوكالة كأداء قوي، بالإضافة إلى أدائها التشغيلي الهامشي ومحدودية بياناتها التجارية وإدارة مخاطرها الهامشية للمؤسسات، بحسب صحيفة الخليج.

وكانت "إيه إم بست" قد صنفت القدرة المالية وطويل الأجل عند درجة "A-" ممتاز، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في الربع الثالث من 2017.

ورجحت وكالة التصنيف حينها أن تواصل الشركة تسجيل أداء استثنائي، بالنظر إلى الكفاءة القيادية وانضباط عمليات الاكتتاب والخبرة العالية لأعضاء الإدارة العليا.